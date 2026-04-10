Monza-Bari parla Longo | Per la salvezza serve qualcosa di straordinario Out Cerofolini

Il tecnico del Bari ha dichiarato che per evitare la retrocessione sarà necessario qualcosa di eccezionale. Il portiere Cerofolini è fuori causa, e la squadra si prepara a sfidare un Monza che punta dritto alla promozione in Serie A. I biancorossi, con 34 punti, occupano il diciassettesimo posto e affrontano una delle partite più difficili della stagione.

Il Bari si prepara ad affrontare una delle sfide più proibitive del calendario. Con 34 punti e un diciassettesimo posto che scotta, i biancorossi fanno visita a un Monza lanciatissimo verso la Serie A. Un test di maturità e resistenza che Moreno Longo ha presentato analizzando ogni dettaglio, dai. 🔗 Leggi su Baritoday.it Bari-Modena, Longo avvisa: "Basta blackout, serve cattiveria agonistica per l'impresa salvezza"Il tecnico biancorosso alla vigilia del match di Pasquetta analizza il momento critico: tra l'allarme infortuni (nuovo stop per Dickman), il ritorno... Bari-Carrarese, Longo motiva i suoi: "Dobbiamo sognare la salvezza anche di notte"Il tecnico biancorosso analizza lo scontro salvezza del San Nicola dopo il ko di Frosinone: tra rabbia per gli errori commessi, recuperi difficili e... Temi più discussi: Oltre 700 baresi col biglietto in mano per Monza; TB Sport 09-04-26; Dal Modena al Catanzaro, passando per le 2 big e la trasferta di Avellino. Il calendario del Bari; Monza-Bari, le probabili formazioni e dove vederla. Bari, Longo: Cerofolini out contro il Monza. Rao? Prima era isolato, ora lavora più da seconda puntaMoreno Longo, tecnico del Bari, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Monza. Queste le sue parole raccolte da TuttoBari.com:. tuttomercatoweb.com Bari, Longo: Contro il Monza servirà prestazione di altissimo livelloMoreno Longo, tecnico del Bari, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Monza. Queste le sue parole raccolte da. tuttob.com Telesveva. . SERIE B | Verso Monza-Bari, Longo: “Cerofolini out, loro forti ma la preoccupazione più grande restiamo noi” #bari #longo #sport - facebook.com facebook