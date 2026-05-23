Barboncini di Castelfranco di Sotto sottratti e restituiti all'allevatrice accusata di maltrattamento | la Procura ricorre in Cassazione

Da fanpage.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Procura di Pisa ha presentato ricorso in Cassazione contro il dissequestro di 101 barboncini trovati in un allevamento di Castelfranco di Sotto. I cani erano stati sottratti all’allevatrice accusata di maltrattamento e poi restituiti. Le autorità avevano giudicato che le condizioni di igiene e sanità fossero gravi. Il ricorso riguarda il ritiro del provvedimento di sequestro e il ritorno degli animali.

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La Procura di Pisa ricorre contro il dissequestro di 101 barboncini trovati in un allevamento a Castelfranco di Sotto in condizioni igieniche e sanitarie gravi. Enpa segue il caso sin dall'inizio e ha lanciato una petizione che ha già raccolto quasi 7000 firme. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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