Barboncini di Castelfranco di Sotto sottratti e restituiti all'allevatrice accusata di maltrattamento | la Procura ricorre in Cassazione

Notizia in breve

La Procura di Pisa ha presentato ricorso in Cassazione contro il dissequestro di 101 barboncini trovati in un allevamento di Castelfranco di Sotto. I cani erano stati sottratti all’allevatrice accusata di maltrattamento e poi restituiti. Le autorità avevano giudicato che le condizioni di igiene e sanità fossero gravi. Il ricorso riguarda il ritiro del provvedimento di sequestro e il ritorno degli animali.