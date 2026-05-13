Barboncini sequestrati a Castelfranco | Nessun maltrattamento possono tornare nell' allevamento
Lo scorso 24 aprile, le autorità hanno sequestrato 101 barboncini in un allevamento di Castelfranco di Sotto. Dopo aver verificato le condizioni degli animali, è stato deciso che non era stato riscontrato maltrattamento e che i cani possono essere restituiti alla proprietaria. La restituzione degli animali è prevista nelle prossime ore. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla gestione dell’allevamento.
Saranno riconsegnati alla titolare dell'allevamento i 101 barboncini sequestrati lo scorso 24 aprile dalla guardia di finanza a Castelfranco di Sotto. Infatti il Tribunale del Riesame di Pisa ha disposto il dissequestro e l’immediata restituzione ai legittimi proprietari degli animali.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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Temi più discussi: Barboncini sequestrati a Castelfranco: Nessun maltrattamento, possono tornare nell'allevamento; Barboncini sequestrati a Castelfranco, Tribunale del Riesame annulla provvedimento; Stop al sequestro, i barboncini tornano all'allevamento; Tornano a casa i 101 barboncini sequestrati.
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