Barboncini sequestrati a Castelfranco | Nessun maltrattamento possono tornare nell' allevamento

Lo scorso 24 aprile, le autorità hanno sequestrato 101 barboncini in un allevamento di Castelfranco di Sotto. Dopo aver verificato le condizioni degli animali, è stato deciso che non era stato riscontrato maltrattamento e che i cani possono essere restituiti alla proprietaria. La restituzione degli animali è prevista nelle prossime ore. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla gestione dell’allevamento.

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