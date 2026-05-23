Bar del mercato settimanale progetto di riquaificazioe da un milione di euro Ecco come sarà
Il bar del mercato settimanale di Latina sarà ristrutturato con un investimento di circa un milione di euro. La struttura, ormai deteriorata, ha subito danni nel tempo a causa di abbandono, occupazioni abusive e incendi. La ristrutturazione prevede un intervento completo per ripristinare lo stabile e migliorare le condizioni dell’area. L’intervento mira a riqualificare l’edificio e a garantire una nuova funzionalità. I lavori sono in fase di pianificazione e saranno realizzati nei prossimi mesi.
Una ristrutturazione completa da quasi 1 milione di euro. È quella del bar del mercato settimanale del martedì a Latina: una struttura ormai fatiscente, colpita nei decenni non solo dall’abbandono e dalle occupazioni abusive da parte di senzatetto, ma anche da incendi. E che ora versa nel degrado. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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