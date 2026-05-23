Bar del mercato settimanale progetto di riquaificazioe da un milione di euro Ecco come sarà

Notizia in breve

Il bar del mercato settimanale di Latina sarà ristrutturato con un investimento di circa un milione di euro. La struttura, ormai deteriorata, ha subito danni nel tempo a causa di abbandono, occupazioni abusive e incendi. La ristrutturazione prevede un intervento completo per ripristinare lo stabile e migliorare le condizioni dell’area. L’intervento mira a riqualificare l’edificio e a garantire una nuova funzionalità. I lavori sono in fase di pianificazione e saranno realizzati nei prossimi mesi.