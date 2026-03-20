Un investimento di quasi un milione di euro è stato annunciato per il Bistrot Reale, uno degli spazi più frequentati della Villa Reale di Monza. L’obiettivo è completare il progetto entro maggio, coinvolgendo lavori di ristrutturazione e miglioramenti strutturali. La decisione riguarda un cambio di passo nel modo di gestire e valorizzare l’area, che sarà soggetta a interventi mirati.

Un investimento da quasi un milione per sviluppare uno degli spazi più vissuti della Villa Reale di Monza. È la scommessa del nuovo partenariato pubblico-privato che mette al centro il Bistrot Reale e il suo futuro. Non solo un bar, non solo un ristorante. Il Bistrot è da quasi tre anni (dall’aprile 2023) una tappa naturale per chi visita la Villa: un caffè veloce, una colazione, un panino, un pranzo o cena con menù alla carta. Ora, però, la sfida è più ampia: diventare un luogo vivo a tutte le ore, capace di intercettare pubblici diversi e superare i limiti della stagionalità. Sul tavolo ci sono 963mila euro, investiti dall’operatore privato Vittoria Events nell’ambito di un partenariato pubblico-privato con il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scommessa da un milione di euro. Bistrot Reale, cambio di passo: "Progetto pronto entro maggio"

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