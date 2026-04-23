Ladispoli ecco i nuovi 8 scuolabus | investimento da oltre un milione di euro

L’amministrazione comunale di Ladispoli ha comunicato l’acquisto di otto nuovi scuolabus destinati al trasporto scolastico della città. L’investimento complessivo ammonta a oltre un milione di euro e mira a migliorare il servizio di trasporto per gli studenti locali. La consegna dei mezzi è stata annunciata in data 23 aprile 2026.

Ladispoli, 23 aprile 2026 – L’Amministrazione comunale di Ladispoli annuncia con grande soddisfazione l’arrivo di otto nuovi scuolabus destinati al servizio di trasporto scolastico cittadino. Un investimento importante, di circa un milione e trecentomila euro, che conferma l’impegno concreto dell’Amministrazione Grando verso le famiglie, gli studenti e la qualità dei servizi pubblici. L’evento ufficiale di presentazione si terrà giovedì 30 aprile, dalle ore 10 alle ore 14, in piazza Falcone, a pochi passi dalla sede comunale e dalle scuole. Durante la giornata sarà possibile visionare i nuovi mezzi, scoprirne le caratteristiche e partecipare a una sorta di open day, salendo a bordo per testarne direttamente qualità e funzionalità.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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