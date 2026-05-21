In Bangladesh c' è un bufalo che somiglia a Trump il ciuffo spopola sui social ma a breve sarà sacrificato

In Bangladesh, un bufalo con un ciuffo di criniera che ricorda i capelli di Donald Trump sta attirando l’attenzione sui social media. L’animale ha guadagnato popolarità grazie alla somiglianza con l’ex presidente, diventando un fenomeno virale. Tuttavia, nelle prossime ore è previsto che l’animale venga sacrificato, secondo quanto comunicato dalle autorità locali. La vicenda ha suscitato reazioni di vario tipo tra gli utenti online, mentre la decisione di rimuovere il bufalo è stata confermata dalle autorità competenti.

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Un bufalo albino è diventato una star sui social in Bangladesh per i suoi “capelli“, che assomiglierebbero a quelli del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Si trova in una fattoria di Narayanganj, alla periferia di Dacca, la capitale e la città più popolosa del Paese. Il bufalo, però, sarà sacrificato entro la fine del mese per la festività dell’Eid al-Adha, la festa del sacrificio. Il bufalo albino star dei social Un raro esemplare di bufalo albino rosa è diventato famoso sui social network in Bangladesh, Stato di 173 milioni di abitanti che si trova a est dell’India. Si trova in una fattoria a Narayanganj, alla periferia di Dacca, la capitale del Paese, e la sua fama è dovuta a un ciuffo della sua criniera che gli cade sulla testa in maniera simile alla piega dei capelli del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - In Bangladesh c'è un bufalo che somiglia a Trump, il "ciuffo" spopola sui social ma a breve sarà sacrificato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video This Buffalo Is Going Viral for Looking Like Trump. Sullo stesso argomento Leggi anche: Folla a Orio per Cristina Fogazzi, «L’estetista cinica» che spopola sui social Arriva il sushi nel tubo: il roll da passeggio è il nuovo street food che spopola sui socialIn via Marghera a Milano si trova il Tokyo Pop, un locale che abbraccia la tendenza del momento dei sushi in tubo a forma di cilindro e che presenta... Bufalo albino diventa una star dei social per la criniera bionda alla Donald Trump VIDEO(askanews) BANGLADESH - Un bufalo albino con la criniera bionda, soprannominato Donald Trump, è diventato una star dei social media in Bangladesh, attirando nella sua fattoria ... ilgazzettino.it Il bufalo Donald Trump conquista il web: la criniera bionda lo trasforma in una star virale in BangladeshIn Bangladesh c’è una nuova celebrità virale che sta facendo impazzire social network, influencer e curiosi: si tratta di un raro bufalo albino dalla lunga criniera ... ilmattino.it