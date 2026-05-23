Bando ' Filiere di Puglia' la Cgil avverte la Regione | Fondi solo a chi rispetta i lavoratori

Notizia in breve

La Cgil ha chiesto alla Regione di assegnare i fondi del bando 'Filiere di Puglia' solo alle aziende che rispettano i diritti dei lavoratori e la legalità. Pur riconoscendo le risorse destinate al settore agroalimentare, ha sottolineato che senza tutela dei diritti non si può parlare di sviluppo reale. La richiesta riguarda l’adozione di criteri che premiano esclusivamente le imprese che rispettano le norme sul lavoro e la legalità.