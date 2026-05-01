Primo Maggio Meloni | Risorse a chi rispetta i lavoratori non a chi sottopaga e sfrutta | Cgil Cisl Uil in piazza a Marghera

In occasione del Primo Maggio, la premier ha affermato che le risorse devono essere destinate a chi rispetta i diritti dei lavoratori, condannando chi sottopaga e sfrutta. Durante le manifestazioni, i sindacati Cgil, Cisl e Uil si sono riuniti in piazza a Marghera per esprimere le proprie richieste. La premier ha inoltre dichiarato che il lavoro si difende con misure concrete, evitando slogan propagandistici.

La premier: "Il lavoro si difende con misure concrete non con la propaganda". Intanto la manifestazione dei sindacati a Venezia.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Primo Maggio, Meloni: "Risorse a chi rispetta i lavoratori, non a chi sottopaga e sfrutta" | Cgil Cisl Uil in piazza a Marghera Notizie correlate 1 Maggio: Meloni, "Risorse a chi rispetta i lavoratori"AGI - "Il Primo Maggio è la festa di chi ogni giorno, con impegno, sacrificio e dignità, manda avanti l'Italia. Il primo maggio di Cgil, Cisl e Uil quest'anno sarà a MargheraNel polo industriale veneziano a rischio di deindustrializzazione l'evento nazionale con i segretari Landini, Bombardieri e Fumarola. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Decreto primo maggio, Confcommercio: bene la centralità della contrattazione e il ruolo delle parti sociali; Lavoro, via libera Cdm a decreto 1° maggio. Meloni: Stanziato 1 miliardo per incentivi; Decreto Primo Maggio 2026: approvato il pacchetto di misure su lavoro e salari; Il decreto Primo Maggio del governo Meloni, Istituzionalizza i salari bassi. Primo maggio, Meloni: «Risorse pubbliche devono andare a chi rispetta i lavoratori». Cgil, Cisl e Uil in piazzaIl Primo Maggio è la festa di chi ogni giorno, con impegno, sacrificio e dignità, manda avanti l’Italia. Ed è anche il giorno in cui la politica deve misurarsi con i fatti. Da quando siamo al Governo ... ilmattino.it 1 maggio, cortei in tutta Italia. Meloni: Risorse a chi rispetta i lavoratori. DIRETTALeggi su Sky TG24 l'articolo Primo maggio, cortei e manifestazioni in tutta Italia: la Festa del Lavoro in diretta ... tg24.sky.it beh .. lei si riposa , noi lavoriamo . Buon Primo Maggio , festa dei lavoratori appunto .. https://www.facebook.com/share/1HEaC65yaU/mibextid=wwXIfr - facebook.com facebook Ponte del Primo maggio, oltre 7 milioni in viaggio, Italia la meta preferita x.com