Puglia 40 milioni di euro per le filiere agroalimentari | al via il bando

Questa mattina a Bari è stato presentato il bando ‘Filiere di Puglia’, destinato a sostenere le filiere agroalimentari con un investimento di 40 milioni di euro. L'iniziativa è stata annunciata nel palazzo regionale dell'Agricoltura alla presenza delle autorità regionali, tra cui il presidente della regione e l'assessore all'Agricoltura e Sviluppo rurale. Il bando mira a finanziare progetti in ambito agricolo e alimentare, coinvolgendo diversi soggetti del settore.

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