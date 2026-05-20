Puglia 40 milioni di euro per le filiere agroalimentari | al via il bando
Questa mattina a Bari è stato presentato il bando ‘Filiere di Puglia’, destinato a sostenere le filiere agroalimentari con un investimento di 40 milioni di euro. L'iniziativa è stata annunciata nel palazzo regionale dell'Agricoltura alla presenza delle autorità regionali, tra cui il presidente della regione e l'assessore all'Agricoltura e Sviluppo rurale. Il bando mira a finanziare progetti in ambito agricolo e alimentare, coinvolgendo diversi soggetti del settore.
Il bando ‘Filiere di Puglia’ da 40 milioni è stato presentato questa mattina, mercoledì 20 maggio a Bari, nel palazzo regionale dell'Agricoltura, alla presenza del presidente della Regione Puglia e dell'assessore regionale all'Agricoltura e Sviluppo rurale, insieme all'autorità di gestione del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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