Bando taxi problemi senza fine | gli esclusi pronti a chiedere i danni al Comune di Roma

Il bando per le licenze taxi a Roma sta generando numerosi problemi, con molte persone escluse che stanno valutando di avviare azioni legali contro il Comune. Oltre alle cause in programma, il Comune potrebbe dover sostenere ingenti spese per i risarcimenti, con alcune stime che parlano di centinaia di migliaia di euro. La situazione continua a creare tensioni tra le parti coinvolte, senza che si siano ancora trovate soluzioni definitive.

Non c’è solo il rischio di dover affrontare decine e decine di nuovi ricorsi. Il Comune di Roma rischia di dover sborsare centinaia di migliaia di euro di ristori. Non si è ancora conclusa l’ormai annosa vicenda del bando taxi di Roma. La vittoria, al Tar del Lazio, degli “esclusi della terza.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Vandali al mare e danni senza fine, la rabbia dei bagnini: “Un disastro” Leggi anche: Opposizione cerca firme per chiedere la fine della consiliatura, il Comune non accetta il tentativo Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Torre Maura, la storia dell'anziana in attesa da due anni del posto auto per disabili; Finanziamenti a Fondo Perduto 2026: 10+ Bandi Attivi PMI. Bando taxi, firmata la delibera per il rilascio di 41 licenze per il trasporto disabiliIl Comune di Roma si trova in una situazione complicata sul bando pensato per potenziare la flotta di auto bianche. A dicembre 2025, i giudici del tribunale amministrativo avevano accolto il ricorso ... romatoday.it Bando taxi, si allungano (ancora) i tempi per il rilascio delle nuove licenzeIl 7 ottobre 2025, infatti, il dipartimento Mobilità di Roma pubblicava una determinazione che dava il via libera allo scorrimento delle graduatorie per il rilascio delle licenze non assegnate. romatoday.it Quanto è costata al contribuente #Atac, società del comune di #Roma che fa il servizio (senza gara) di metro, bus e tram per il Comune di Roma E perchè nonostante 12 miliardi, la situazione è inferiore rispetto a 15 anni fa x.com Il Comune di Roma: l'ipocrisia del "red carpet" per nascondere il disastro dei canili La sfilata andata in scena lo scorso 18 aprile al Villaggio della Terra è la sublimazione dell'ipocrisia istituzionale. Il Comune di Roma e la Garante degli Animali, Patrizia Prestipi - facebook.com facebook