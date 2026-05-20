Colleferro I residenti degli alloggi Ater di Colle Bracchi e Via Giotto protestano Gli unici esclusi dai finanziamenti per le ristrutturazioni

A Colleferro, i residenti delle abitazioni Ater di Colle Bracchi e di Via Giotto si sono radunati per manifestare, lamentando di essere stati esclusi dai finanziamenti destinati alle ristrutturazioni. Le proteste sono continuate dopo che, nei giorni precedenti, alcuni abitanti avevano già espresso malcontento per la mancanza di interventi di manutenzione negli alloggi. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito i motivi di questa esclusione, e le richieste di chiarimenti si sono concentrate nelle ultime ore.

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