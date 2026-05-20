Euro la banconota di Kiel | quanto vale un tesoretto nascosto

Da liberoquotidiano.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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C'è una banconota in Europa che può valere 500 euro e anche oltre. Il suo valore nominale? 0 euro. Sì, zero euro. E proprio questo fa impazzire i collezionisti e gli appassionati di numismatica.  La banconota in questione è nota come "la banconota di Kiel ", dedicata alla storica cittadina tedesca, ma di "0 euro" ce ne sono e parecchi anche in Italia. Tutto è nato dall'iniziativa di una imprenditore francese, tale Richard Faille: come racconta il Messaggero, nel 2015 ha contattato la Oberthur Fiduciaire, azienda transalpina autorizzata ufficialmente dalla Banca Centrale Europea per stampare la vera cartamoneta circolante, e ha proposto di stampare le banconote " 0 Euro Souvenir ", pensate proprio per diventare una chicca da collezionisti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Euro, la "banconota di Kiel": quanto vale, un tesoretto nascosto
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