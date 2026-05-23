Bambina investita dall' auto del padre | corsa in elicottero al Santobono
Una bambina di 22 mesi è stata investita da un’auto nel comune di Portocannone, in provincia di Campobasso. Dopo l’incidente, è stata trasportata in elicottero al Santobono. La bambina si trovava con il padre al momento dell’incidente. Le sue condizioni sono considerate gravi.
Una bambina di 22 mesi è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un'auto nel comune di Portocannone, in provincia di Campobasso. Secondo una prima ricostruzione, la piccola sarebbe stata accidentalmente travolta dalla vettura guidata dal padre, che non si sarebbe accorto della. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Bimba di 2 anni travolta dallauto del padre nel cortile di casa
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Bambina di 2 anni muore investita dall'auto del padre nel cortile di casa, a Bollengo x.com
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