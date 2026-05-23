Una bambina di meno di due anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita dal padre mentre faceva manovra. L’incidente è avvenuto a Portocannone, in provincia di Campobasso. La bambina è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato le prime cure prima del trasferimento. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Una bambina di meno di due anni è stata investita dall’auto del padre a Portocannone, in provincia di Campobasso, a pochi chilometri da Termoli. La bimba sarebbe in condizioni molto gravi e sarebbe stata trasferita dall’ospedale San Timoteo di Termoli in una struttura più adeguata fuori regione. Sulla dinamica di quanto accaduto sta indagando la Procura di Larino. Bambina investita da padre a Portocannone Una bambina di 22 mesi è stata investita a Portocannone, comune a meno di 10 chilometri a sud di Termoli, in provincia di Campobasso. La notizia è stata riportata da diversi media locali. Secondo le prime ricostruzioni, la bambina sarebbe stata investita mentre il padre stava facendo manovra con la propria auto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bambina di meno di 2 anni investita dal padre a Portocannone, in provincia Campobasso, condizioni gravissime

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