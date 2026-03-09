Grave incidente a Cagliari | studentessa di sedici anni investita sulle strisce all’uscita da scuola Condizioni gravissime

A Cagliari una studentessa di sedici anni è stata investita sulle strisce pedonali mentre usciva da scuola. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio e la ragazza è stata immediatamente soccorsa dai soccorritori. Attualmente si trova in condizioni gravissime e si trova in ospedale sotto osservazione. La dinamica esatta dell’incidente non è ancora stata chiarita.

A Cagliari una sedicenne è stata travolta da un veicolo sulle strisce pedonali dopo le lezioni. La giovane è ora ricoverata in condizioni molto gravi. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Cagliari, 16enne travolta sulle strisce all’uscita di scuola: è gravissimaRoma, 9 marzo 2026 – Una ragazza di 16 anni è stata investita sulle strisce mentre attraversava la strada in viale Marconi a Cagliari, poco dopo... Investita sulle strisce a Opera: grave una ragazza di 18 anniOpera, 26 gennaio 2026 – Una ragazza di 18 anni è stata investita questa mattina mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali per raggiungere... Tutto quello che riguarda Grave incidente Temi più discussi: Violento scontro frontale a Villasor, si schiantano una Smart e un minivan: un ferito gravissimo; Quartu, terribile incidente in viale Colombo: grave una guardia giurata; Auto contro il guard rail sull'Asse mediano: due donne in codice rosso; Schianto fra auto sulla statale 554 all'altezza di Selargius: tre feriti, uno è grave. Dramma a Cagliari, 16enne travolta sulle strisce dopo la scuola: è in gravissime condizioniL’impatto violentissimo in viale Marconi all’altezza di via Newton. La giovane, centrata da un’auto mentre attraversava la strada, è ora in codice rosso al Brotzu ... affaritaliani.it Cagliari, sedicenne investita sulle strisce in viale Marconi: è gravissimaTrasportata d’urgenza al Brotzu in codice rosso. Al volante un giovane di 19 anni che si è fermato per soccorrerla ... unionesarda.it Sfiorato un grave incidente a #Taormina: ancora un'auto a noleggio e due turisti protagonisti di un episodio da brividi. LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook Scontro frontale tra due auto a Villasor, 2 feriti uno è grave. Incidente lungo la strada statale 196 #ANSA x.com