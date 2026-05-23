BallandoFEST | il video dell' iniziativa promossa da Ballando per le strade
Un video mostra decine di persone che ballano in strada durante BallandoFEST, l’evento promosso dall’associazione “Ballando per le Strade” di Salerno. La registrazione cattura momenti di movimento e allegria, con partecipanti di tutte le età che si esibiscono in piazza. La scena si svolge sotto un cielo sereno, con musica in sottofondo e pubblico che si raccoglie intorno per osservare.
Grande successo per BallandoFEST, l'iniziativa organizzata dall'associazione “Ballando per le Strade – Salerno”. Come si vede dalle immagini di Antonio Capuano, da questa mattina, infatti, presso il Solarium Santa Teresa si stanno alternando appassionati e curiosi di ogni età.Il programma. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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