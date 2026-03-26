Pierpaolo Pretelli Milly Carlucci adocchia per Ballando con le stelle?

La ventunesima edizione di Ballando con le Stelle sta per iniziare e i programmi di casting sono in corso. Si vocifera che tra i possibili partecipanti ci siano un ex concorrente di programmi televisivi e un personaggio noto per la sua carriera nel mondo dello spettacolo. La conduttrice del programma ha frequentato eventi pubblici di recente, alimentando le speculazioni sui possibili nomi del cast.

Pierpaolo Pretelli potrebbe essere nel prossimo cast di Ballando con le Stelle? La ventunesima edizione del format è alle porte e i fan sono curiosi di scoprire chi saranno i concorrenti. Tra i nomi più accreditati potrebbe esserci quello di Pierpaolo, che ha già lavorato con Milly Carlucci in passato. La conduttrice avrebbe lasciato intendere di averlo già incontrato e di essere interessata a lui per la prossima edizione del programma. Tuttavia, non ci sono ancora conferme ufficiali sulla sua partecipazione. Milly, regina del sabato di Rai1, ha infatti dichiarato in un’intervista: “Fino alla fine di aprile siamo in onda con Canzonissima, a maggio riprendiamo i nostri colloqui. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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