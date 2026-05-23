Ballando con le Stelle 2026 Milly Carlucci prepara il cast | spuntano tre nomi Chi sono

Milly Carlucci sta già lavorando al cast di Ballando con le Stelle 2026, dopo aver concluso la stagione di Canzonissima su Rai 1. Tra i nomi che circolano, spuntano tre possibili partecipanti, anche se ancora non sono stati ufficializzati. La conduttrice non ha annunciato dettagli definitivi sui concorrenti, ma continua a preparare il ritorno del programma di ballo.

Milly Carlucci non ha nessuna intenzione di fermarsi. Archiviato il suo ultimo show del sabato sera su Rai 1 - Canzonissima - la conduttrice sarebbe già al lavoro sul nuovo cast di Ballando con le Stelle. La macchina organizzativa del dance show più amato del piccolo schermo è ufficialmente in. 🔗 Leggi su Today.it

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Ballando con le Stelle 2026 Milly Carlucci punta su Elettra Lamborghini e Romina Power

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