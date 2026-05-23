Bakari Sako morto a Taranto il post del fratello dopo il TikTok dei minori arrestati | Ucciso come un animale

Da fanpage.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo l'omicidio di Bakari Sako a Taranto compare su TikTok un video dal carcere dei minori coinvolti nell'inchiesta. La famiglia della vittima chiede rispetto: "Continuiamo a combattere perché non succeda mai più". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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