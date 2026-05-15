Bakari Sako ucciso a pugni a Taranto dopo il delitto la baby gang fumava una sigaretta | Aggredito senza motivo
A Taranto, un uomo di 35 anni è stato aggredito a pugni e coltellate da un gruppo di giovani, perdendo la vita durante l’attacco. Dopo averlo colpito, i membri della baby gang si sono fermati vicino al suo corpo e hanno fumato una sigaretta, prima di allontanarsi rapidamente dal luogo dell’aggressione. La vittima, residente nel territorio, è deceduta in seguito alle ferite riportate. La vicenda ha suscitato immediatamente attenzione e indagini da parte delle forze dell’ordine.
La baby gang che ha ucciso a pugni e coltellate Bakari Sako, bracciante 35enne residente nel tarantino, ha fumato una sigaretta accanto al suo corpo mentre stava morendo prima di darsi alla fuga. 🔗 Leggi su Fanpage.it
La baby gang e l'aggressione mortale: le immagini choc
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