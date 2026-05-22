Bakari Sako morto a Taranto TikTok choc dei due minori coinvolti | Ciò che non uccide fortifica
Su TikTok è spuntato un video di due minori coinvolti nell'omicidio di Bakari Sako, ucciso a Taranto all'alba del 9 maggio da un gruppo di 6 persone, di cui 4 minorenni. Nel video, accanto alla clip dei due ragazzini coinvolti e detenuti in un istituto minorile, appare la frase: "Ciò che non uccide, fortifica". La Procura minorile di Lecce valuta inchiesta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Tre coltellate in rapida successione, due al torace, una all’addome. Così è morto Bakari Sako facebook
Aggredito in gruppo e colpito con un coltello: così è morto Bakari Sako ift.tt/ECPOinR ift.tt/ZkW0MVY x.com
Bakari Sako prima di esser ucciso si era rifugiato in un bar. La procuratrice: Il proprietario lo ha cacciato via. L'uomo è stato colpite a morte nel centro storico di Taranto da un branco di giovanissimi, ora fermati. reddit
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