Bakari Sako morto a Taranto TikTok choc dei due minori coinvolti | Ciò che non uccide fortifica

Da fanpage.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Su TikTok è spuntato un video di due minori coinvolti nell'omicidio di Bakari Sako, ucciso a Taranto all'alba del 9 maggio da un gruppo di 6 persone, di cui 4 minorenni. Nel video, accanto alla clip dei due ragazzini coinvolti e detenuti in un istituto minorile, appare la frase: "Ciò che non uccide, fortifica". La Procura minorile di Lecce valuta inchiesta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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