Bakari Sako il video dal carcere di due minori indagati
Un video mostra due minori detenuti in carcere, accompagnato dalla didascalia “Quello che non uccide fortifica”. Prima di essere fermati, erano state diffuse altre immagini con commenti che auguravano loro una rapida scarcerazione.
Sotto la descrizione del post la scritta: “Quello che non uccide fortifica”. Già al momento del fermo erano state divulgate altre foto dei minori, dove veniva augurato loro una “pronta libertà”. Il video poi è stato rimosso Sui social è stato divulgato un video dal carcere di due minori indagati per l’omicidio di Bakari Sako, il bracciante maliano ucciso il 9 maggio scorso a Taranto. Nella descrizione del post la scritta “Quello che non ti uccide fortifica”. Detenuti nel carcere minorile di Lecce i due minori, coinvolti nell’inchiesta insiemead altri quattro indagati, sono stati immortalati in un video nel quale sembravano consapevoli di essere filmati. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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