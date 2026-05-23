Sotto la descrizione del post la scritta: “Quello che non uccide fortifica”. Già al momento del fermo erano state divulgate altre foto dei minori, dove veniva augurato loro una “pronta libertà”. Il video poi è stato rimosso Sui social è stato divulgato un video dal carcere di due minori indagati per l’omicidio di Bakari Sako, il bracciante maliano ucciso il 9 maggio scorso a Taranto. Nella descrizione del post la scritta “Quello che non ti uccide fortifica”. Detenuti nel carcere minorile di Lecce i due minori, coinvolti nell’inchiesta insiemead altri quattro indagati, sono stati immortalati in un video nel quale sembravano consapevoli di essere filmati. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Bakari Sako, il video dal carcere di due minori indagati

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Omicidio di Bakari Sako, la comunità Maliana chiede giustizia: Taranto era casa sua

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