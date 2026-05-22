Quello che non ti uccide ti fortifica spunta un video su TikTok di due minori arrestati per l’omicidio di Bakari Sako a Taranto
Un video pubblicato su TikTok, poi rimosso poche ore dopo, ha attirato nuovamente l’attenzione sull’omicidio di Bakari Sako, un uomo di 35 anni di nazionalità maliana, ucciso nell’alba del 9 maggio nella zona storica di Taranto. Nel filmato si vedevano due minori coinvolti, successivamente arrestati nell’ambito delle indagini per l’omicidio. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità dell’arresto o sugli eventuali motivi del delitto. La vicenda è ancora al centro dell’attenzione pubblica e delle autorità.
Un video su TikTok, rimosso dopo poche ore, riaccende l’attenzione sull’omicidio di Bakari Sako, il 35enne maliano, ucciso all’alba del 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Secondo quanto riferito da Taranto Today e dal Corriere del Mezzogiorno, nel filmato comparirebbero due dei minorenni coinvolti nell’inchiesta, attualmente detenuti in un istituto penale minorile. La clip, accompagnata dalla frase « Quello che non ti uccide, ti fortifica » e da una base musicale, sarebbe stata pubblicata da un altro minorenne vicino ai ragazzi arrestati. L’inchiesta. Gli investigatori sono ora impegnati ad accertare chi abbia realizzato il video e se le immagini siano state registrate all’interno della struttura detentiva. 🔗 Leggi su Open.online
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