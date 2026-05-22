Quello che non ti uccide ti fortifica spunta un video su TikTok di due minori arrestati per l’omicidio di Bakari Sako a Taranto

Un video pubblicato su TikTok, poi rimosso poche ore dopo, ha attirato nuovamente l’attenzione sull’omicidio di Bakari Sako, un uomo di 35 anni di nazionalità maliana, ucciso nell’alba del 9 maggio nella zona storica di Taranto. Nel filmato si vedevano due minori coinvolti, successivamente arrestati nell’ambito delle indagini per l’omicidio. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità dell’arresto o sugli eventuali motivi del delitto. La vicenda è ancora al centro dell’attenzione pubblica e delle autorità.

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Un video su TikTok, rimosso dopo poche ore, riaccende l’attenzione sull’omicidio di Bakari Sako, il 35enne maliano, ucciso all’alba del 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Secondo quanto riferito da Taranto Today e dal Corriere del Mezzogiorno, nel filmato comparirebbero due dei minorenni coinvolti nell’inchiesta, attualmente detenuti in un istituto penale minorile. La clip, accompagnata dalla frase « Quello che non ti uccide, ti fortifica » e da una base musicale, sarebbe stata pubblicata da un altro minorenne vicino ai ragazzi arrestati. L’inchiesta. Gli investigatori sono ora impegnati ad accertare chi abbia realizzato il video e se le immagini siano state registrate all’interno della struttura detentiva. 🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Omicidio di Bakari Sako a Taranto: fermati tre giovani, due sono minorenni. Un quarto è ricercatoBari, 11 maggio 2026 - Svolta nelle indagini sull’omicidio di Bakari Sako, il 35enne originario del Mali ucciso all'alba di sabato scorso in piazza... Taranto, 15enne confessa omicidio di Bakari SakoIl giovane è stato sottoposto a fermo insieme ad altri tre minorenni e ad un 20enne. Omicidio Sako, clip su TikTok di due minori coinvoltiUn video comparso su TikTok e rimosso dopo poche ore riaccende l'attenzione sull'omicidio di Bakari Sako, il 35enne bracciante maliano ucciso all'alba del 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Come ... rainews.it Sembra che la produzione delle canzoni stia diventando sempre più densa e massimalista di anno in anno. Le canzoni acustiche possono conquistare l'ESC oggi? Discutiamo! reddit Bakari Sako, appare un video su TikTok di due minori coinvolti: Quello che non ti uccide, ti fortifica. Valanga di commenti a sostegnoUn video su TikTok riporta al centro dell'attenzione l'omicidio di Bakari Sako, il bracciante maliano di 35 anni ucciso all'alba del 9 ... msn.com