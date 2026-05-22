La procura sta indagando sulla diffusione di un video su TikTok che mostra alcuni minori all’interno di un istituto penale. Si stanno verificando le modalità con cui è stato possibile registrare il filmato all’interno della struttura. Inoltre, si sta cercando di capire chi abbia caricato e condiviso il video sulla piattaforma. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’uso dei social media da parte di minorenni in contesti di detenzione. La procura ha avviato accertamenti per chiarire le responsabilità e i passaggi che hanno portato alla pubblicazione del video.

? Punti chiave Come è stato possibile registrare quel video dentro l'istituto penale?. Chi ha caricato il filmato dei detenuti su TikTok?. Perché il proprietario del locale ha allontanato la vittima dal rifugio?. Quali nuove accuse rischiano i minori per la clip pubblicata?.? In Breve Procura di Lecce indaga su video TikTok caricato da un minore in istituto penale.. Aggressione avvenuta il 9 maggio tra le 5:19 e le 5:26 in città vecchia.. Sei sospettati coinvolti tra cui quattro minorenni e due maggiorenni.. Un quindicenne ha ammesso di aver inflitto tre coltellate al maliano.. Un video pubblicato su TikTok con due dei minorenni arrestati per l’omicidio di Bakari Sako ha riacceso la tensione a Taranto, mostrando i ragazzi detenuti in un istituto penale minorile con una didascalia che cita la forza derivante dalla sofferenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Bakari Sako: Procura indaga dopo il video dei minori su TikTok

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