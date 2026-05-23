A Grosseto, nella scuola Its Eat Academy, sono stati inaugurati bagni ‘gender neutral’. La decisione ha suscitato polemiche tra i rappresentanti di centrodestra, che hanno espresso critiche, mentre il Pd ha difeso l’installazione. La discussione si è concentrata sulle implicazioni di questa scelta, con opinioni contrastanti tra le parti politiche. La questione è diventata oggetto di confronto pubblico nella città.

I bagni ‘gender neutral’ comparsi in una scuola di Grosseto, l’Its Eat Academy, fanno storcere il naso agli esponenti locali del centrodestra mentre il Pd li difende. Una polemica nata a pochi giorni dal Toscana Pride, in programma il prossimo 13 giugno, e che sta dilagando sui social, con tanti commenti pro o contro l’iniziativa. Il dibattito ha preso il via da un post di Fabrizio Rossi, parlamentare grossetano di Fratelli d’Italia. “Direbbe il poeta. ‘non so se il riso o la pietà prevale.'”, ha scritto nei giorni scorsi citando Leopardi e pubblicando una foto dei bagni in questione. Bagni che sulla porta riportano ironicamente anche le immagini stilizzate di Batman, di un alieno e di una sirena, a significare che tutti possono entrare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bagni ‘gender neutral’, la polemica a Grosseto tra FdI e Pd

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A Grosseto esplode la polemica sui bagni gender neutral dellITS Eat Academy.

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Perché i bagni di genere neutro sono importanti per le persone che si presentano come il loro genere assegnato alla nascita? reddit