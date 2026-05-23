Nel comune, sono stati assegnati 2,6 milioni di euro dal PNRR per riparare le strade danneggiate dall’alluvione. I lavori inizieranno nelle frazioni più colpite, con cantieri che si apriranno a breve. Durante le operazioni, alcune strade saranno temporaneamente chiuse al traffico, causando possibili disagi per la viabilità locale. Le modifiche alla circolazione dureranno fino al completamento delle riparazioni.

?? Punti chiave Quali frazioni saranno le prime a vedere i cantieri aperti? Come influiranno i lavori sulla viabilità delle zone colpite? Perché la riparazione di Viazza Nuova dipende dalla nuova vasca? In che modo i fondi PNRR aiuteranno le imprese agricole locali??? In Breve Sogesid gestirà i lavori principali mentre Consap ne gestirà altri da 270 mila euro. Interventi su via Malpeli, via dei Martini, via Bandoli, via Carraia Zorli e via San Gervasio. Cantieri su via Forma a Bagnacavallo e via . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bagnacavallo: 2,6 milioni dal PNRR per riparare le strade alluvionate

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