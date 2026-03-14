Strade rovinate dalla pioggia a Roma dal Campidoglio 30 milioni per riparare buche e voragini

La Giunta di Roma ha approvato un investimento di 30 milioni di euro destinato alla riparazione delle strade municipali danneggiate dalle piogge degli ultimi mesi. L’intervento riguarda la sistemazione di buche e voragini presenti su diverse strade della città, con l’obiettivo di migliorare le condizioni del manto stradale e ridurre i disagi per gli automobilisti. La decisione arriva in seguito ai danni causati dagli eventi atmosferici recenti.

L'amministrazione capitolina ha approvato un nuovo pacchetto di interventi per riparare le strade. Saranno i municipi ad individuare le arterie sulle quali intervenire in maniera prioritaria La Giunta di Roma ha approvato un nuovo investimento da 30 milioni di euro per la manutenzione delle strade municipali disastrate dalle piogge degli ultimi mesi. I nuovi fondi fanno parte di un pacchetto complessivo da 100 milioni di euro. L’amministrazione capitolina ha dato il via libera al progetto di fattibilità che prevede, come anticipato, lo stanziamento di 30 milioni di euro per intervenire sulle arterie stradali maggiormente colpite dal maltempo. 🔗 Leggi su Romatoday.it Articoli correlati Piogge record e asfalto distrutto: dal Campidoglio 30 milioni per rifare le strade dei quartieriTrenta milioni di euro per sistemare le strade più ammalorate della cosiddetta “viabilità locale”. Leggi anche: Lame rovinate dal podio di Milano Cortina: il Giappone presenta una protesta ufficiale. E fa riparare i pattini in Svizzera