Chieti emergenza strade | servono 115 milioni per riparare i danni

La Provincia di Chieti ha annunciato di aver bisogno di oltre 115 milioni di euro per intervenire sui danni alle strade provocati da eventi meteorologici estremi verificatisi tra il 31 marzo e i giorni seguenti. La cifra rappresenta il totale delle risorse necessarie per le riparazioni e gli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture danneggiate. La richiesta è stata resa pubblica in una comunicazione ufficiale.

La Provincia di Chieti ha ufficializzato un fabbisogno finanziario superiore a 115 milioni di euro per riparare i danni causati dagli eventi meteorologici estremi avvenuti tra il 31 marzo e i giorni successivi. Il bilancio tecnico, presentato durante il consiglio provinciale straordinario tenutosi a Castiglione Messer Marino, evidenzia come il dissesto idrogeologico abbia colpito duramente la rete viaria locale. Il bilancio del territorio: una rete stradale ferita. I dati tecnici forniti da Campitelli, responsabile del settore viabilità della Provincia, delineano un quadro di vasta portata per l’infrastruttura locale. Su un totale di 1.619 chilometri di strade provinciali, ben il 90% ha subito gli effetti del dissesto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chieti, emergenza strade: servono 115 milioni per riparare i danni Notizie correlate Tollo, emergenza strade: stanziati fondi per riparare i danni del maltempoLe strade del comune di Tollo sono tornate a essere oggetto di interventi tempestivi per risolvere i disagi causati dalle violente precipitazioni che... Danni per oltre 115 milioni di euro dopo le piogge di fine marzo in provincia di ChietiAmmonta a oltre 115 milioni di euro Il fabbisogno della Provincia di Chieti dovuto al dissesto idrogeologico verificatosi a seguito del maltempo tra... Panoramica sull’argomento Pescara, emergenza finita: l’acqua torna potabile. Gli aggiornamenti su ChietiQuando anche la pazienza dei cittadini, come le scorte, è arrivata agli sgoccioli, arriva la buona notizia: a Pescara l'acqua torna potabile ... rete8.it Emergenza neve. La sanità regge l’impatto, con qualche problemaA Chieti ed Empoli è emergenza sangue, alle Molinette di Torino sono rimasti chiusi 3 blocchi operatori, al San Camillo di Roma si è registrato un aumento del 33% di fratture e lussazioni per le ... quotidianosanita.it