Azzurra playoff in tasca Ora blindare il primo posto

L’Azzurra ha ottenuto la qualificazione ai playoff dopo la vittoria casalinga di due giorni fa. La squadra ha già raggiunto matematicamente il primo posto in classifica, garantendosi così la partecipazione alla fase successiva della competizione. Ora, l’obiettivo è consolidare la posizione di testa e prepararsi per le sfide che verranno. La formazione si trova a un passo dall’assicurarsi un vantaggio importante in vista dei match decisivi.

Con il successo ottenuto due giorni fa tra le mura amiche, l’Azzurra ha matematicamente conquistato l’accesso ai playoff. Adesso però bisogna blindare il primo posto in graduatoria, per respingere gli assalti dei rivali. Questa la situazione al termine della sedicesima giornata del campionato di Serie C di pallanuoto, che si è conclusa lo scorso giovedì con il 12-8 che gli uomini di coach Daniele Santini hanno imposto al Torre NP Pontassieve. Un match che si è fatto desiderare, visto che era stato rinviato due volte (era stato inizialmente previsto per sabato scorso e poi ricalendarizzato allo scorso mercoledì) per consentire le operazioni di smontaggio del pallone pressostatico di copertura della piscina di via Roma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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