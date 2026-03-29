corsa fortitudo insidia avellino per blindare il primo posto

La Fortitudo si prepara a disputare la partita contro Avellino, che rappresenta un’occasione per consolidare il primo posto in classifica. Dopo la vittoria ottenuta contro Pesaro, la squadra è tornata a sentirsi più sicura e motivata. La sfida si svolgerà in un momento in cui la squadra desidera mantenere il vantaggio sugli avversari diretti, rafforzando così la propria posizione in campionato.

Vincere aiuta a vincere. E’ una Fortitudo rinfrancata nel morale e nella classifica dal successo di Pesaro. Tre successi consecutivi e sette nelle ultime otto gare. E oggi, alle 18, al PalaDozza, affronta Avellino. Al Madison di piazza Azzarita, la formazione di Attilio Caja, confermatasi prepotentemente in corsa per la promozione diretta in serie A, vuol togliersi l’ennesima soddisfazione di una stagione, nata e continuata tra tanti problemi fisici, ma che in campo sta dando tante soddisfazioni al popolo biancoblù che anche quest’oggi andrà a sancire l’ennesimo sold-out della stagione. Ci sarà ancora il ballottaggio tra Lee Moore e Toni... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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