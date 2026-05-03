L’Ancona scende in campo oggi contro il Notaresco nell’ultima partita della regular season, con l’obiettivo di mantenere il secondo posto in classifica. La vittoria del campionato, conquistata domenica scorsa a L’Aquila dall’Ostiamare, ha fatto perdere all’Ancona la possibilità di contendere il titolo. La partita rappresenta quindi l’ultimo impegno della stagione, con il club che punta a rafforzare la posizione in vista dei playoff.

Quella di oggi contro il Notaresco, ultima di regular season, sarà la prima partita della stagione in cui per l’ Ancona non ci sarà in palio la vittoria del campionato, sfumata definitivamente domenica scorsa a L’Aquila a vantaggio dell’Ostiamare. Si volta pagina, dunque, e in palio c’è ben altro, cioè il futuro di squadra e società. Opposta al Notaresco – paese del Teramano di seimila abitanti, un terzo di Castelfidardo, con la palma del comune meno popoloso del girone – l’Ancona ha l’obbligo di vincere, una volta di più, per avere la certezza di confermare il secondo posto in classifica. A meno che il Teramo che insegue a due lunghezze non perda terreno nel quasi derby di Ascoli contro l’Atletico matematicamente terzo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ancona, in campo in vista dei playoff. Serve blindare il secondo posto

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