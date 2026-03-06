Auto in corsa avvolta dalle fiamme | conducente in ospedale

Nel tardo pomeriggio di oggi, un'auto Fiat Punto in transito nel centro storico di Sassano è stata avvolta improvvisamente dalle fiamme. Il conducente, subito soccorso, è stato trasportato in ospedale per le ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. Nessun’altra vettura o persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

Momenti di tensione, nel tardo pomeriggio di oggi, a Sassano, dove un'auto (Fiat Punto) è stata avvolta improvvisamente dalle fiamme mentre percorreva il centro storico. Il conducente, per fortuna, è riuscito ad accostare in tempo, prima che la vettura venisse distrutta dall'incendio. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Sala Consilina che hanno spento il rogo, mentre l'uomo alla guida è stato condotto dai sanitari del 118 all'ospedale “Luigi Curto” di Polla per accertamenti. Su quanto accaduto sono in corso i rilievi dei carabinieri. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

