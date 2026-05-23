Avellino il rebus allenatore continua | il club prende tempo

Il club di Avellino sta ancora cercando un nuovo allenatore dopo aver annunciato il passo indietro di Davide Ballardini nella notte di mercoledì. La società sta valutando diverse opzioni e non ha ancora preso una decisione definitiva. La scelta del nuovo tecnico richiederà ancora alcuni giorni di riflessione, mentre il team si prepara a riprendere gli allenamenti senza una guida ufficiale.

Tempo di lettura: 2 minuti L’ Avellino continua a muoversi con cautela sul fronte allenatore. D opo il passo indietro di Davide Ballardini, comunicato alla società nella notte di mercoledì, il club biancoverde ha avviato una fase di valutazioni che potrebbe richiedere ancora diversi giorni. L’obiettivo della proprietà è chiaro: individuare un tecnico capace di raccogliere l’eredità dell’ultima stagione ma, soprattutto, di aprire un percorso tecnico destinato a durare nel tempo. Nelle ultime ore il ventaglio dei candidati si è progressivamente ridotto. In cima alle preferenze della dirigenza restano Luca D’Angelo e Michele Mignani, mentre sullo sfondo è emersa anche la pista che porta a Gabriele Cioffi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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