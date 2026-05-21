Mercato Inter nessun attrito per il rinnovo di Carlos Augusto | il club prende tempo senza fretta

Il club nerazzurro sta valutando il rinnovo contrattuale di un difensore brasiliano, che ha manifestato la volontà di proseguire l’esperienza in città. Tuttavia, al momento, la dirigenza non ha ancora avviato le trattative ufficiali, preferendo attendere prima di muoversi con decisione. La situazione resta senza ostacoli evidenti, e il giocatore continua ad allenarsi con il resto della squadra, in attesa di eventuali sviluppi ufficiali.

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Inter News 24 Mercato Inter, il laterale brasiliano vuole restare a Milano, ma la dirigenza nerazzurra congela le trattative della rosa. Il futuro di Carlos Augusto continuerà a essere a tinte nerazzurre, nel segno della massima serenità tra le parti. Secondo quanto svelato dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, non risultano infatti attriti nei dialoghi in corso tra l’ Inter e l’entourage del calciatore sul tema del rinnovo contrattuale. Il laterale brasiliano, che si è consacrato come un preziosissimo co-titolare sia sotto la guida di Simone Inzaghi in passato sia in questa stagione con Cristian Chivu, sta benissimo a Milano e considera il suo percorso all’ombra della Madonnina assolutamente positivo, sia sul piano personale che per i risultati di squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, nessun attrito per il rinnovo di Carlos Augusto: il club prende tempo senza fretta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MERCATO INTER, VIETATO SOTTOVALUTARE LASSENZA DI DUMFRIES Sullo stesso argomento Mercato Inter, Carlos Augusto gela i nerazzurri: rinnovo rifiutato, spunta un club in Serie A sull’ex Monzadi Redazione Inter News 24Mercato Inter, Carlos Augusto prende tempo con il club nerazzurro nonostante la proposta di rinnovo: spunta la Roma Il... Mercato Inter, cosa succede con Carlos Augusto? Rinnovo in stand-by: ecco spiegato il motivodi Redazione Inter News 24Mercato Inter, trattativa bloccata con il difensore brasiliano: pesa la distanza sull’ingaggio e il poco spazio con Chivu...