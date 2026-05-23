Avellino Festa attacca Pizza | il caso cantieri e agricoltura

Da ameve.eu 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella zona di Avellino, sono stati sollevati dubbi sulla gestione dei cantieri nei quartieri Rione Parco e Valle, con interrogativi sulle modalità di realizzazione e controllo. Contestualmente, si è acceso il dibattito sulla gestione dell’agricoltura locale, che ha portato a critiche e accuse riguardo alle pratiche adottate e alle decisioni prese in questo settore. La discussione riguarda aspetti legati a trasparenza e responsabilità.

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? Domande chiave Come sono stati gestiti i cantieri nei quartieri Rione Parco e Valle?. Perché la gestione dell'agricoltura irpina è finita sotto accusa?. Chi è coinvolto nello scandalo dei 96 biglietti omaggio spariti?. Quanto debito comunale è stato effettivamente recuperato dalla giunta?.? In Breve Critiche a Nello Pizza per cantieri nei quartieri Rione Parco, Valle e Borgo Ferrovia.. Festa accusa Pizza di mancati risultati per i vini irpini in Commissione Agricoltura.. Sospetto clientelismo su 96 biglietti omaggio e sparizione computer dagli uffici comunali.. Recuperati 61 milioni di euro dal disavanzo di 90 milioni ereditato dalla gestione precedente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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