Avellino Pizza attacca Nargi | Hai lasciato una città disastrosa
A Avellino, si sono susseguite dichiarazioni tra un dirigente sportivo e un ex atleta, con quest’ultimo che ha criticato l’attuale situazione della città, definendola disastrosa. Le parole di Pizza sono arrivate in risposta a quelle di Nargi, che aveva commentato la gestione locale. La discussione ha attirato l’attenzione sulla responsabilità del peggioramento dei servizi pubblici e sulla mutata atmosfera tra i due protagonisti, che hanno portato alla luce tensioni e questioni legate alla situazione cittadina.
? Domande chiave Chi ha la reale responsabilità del declino dei servizi ad Avellino?. Come si sono trasformati i toni tra Pizza e la Nargi?. Quali critiche specifiche ha mosso Pizza sulla gestione dei trasporti?. Perché la crisi della stazione coinvolge direttamente l'ex sindaca?.? In Breve Nargi è stata sindaca di Avellino a partire dal 2019. Pizza accusa la gestione passata per strade dissestate e parchi abbandonati. Nargi è stata consigliera comunale PD dal 2013 al 2022. La polemica riguarda la crisi dei trasporti e la stazione di Avellino. Nello Pizza ha lanciato un attacco durissimo contro Laura Nargi venerdì sera, accusando l’ex sindaca di aver consegnato una città in condizioni disastrose alla nuova amministrazione avellinese. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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