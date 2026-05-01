Avellino il piano di Pizza | cultura e agricoltura per rilancio

A Avellino, Nello Pizza si candida a sostegno di un progetto che punta a integrare cultura e agricoltura per il rilancio della città. Il piano prevede la creazione di un polo universitario dedicato e l’organizzazione di un festival letterario internazionale. Tempi Nuovi e Popolari Uniti sono i gruppi che appoggiano questa candidatura. Durante la campagna, sono stati presentati i dettagli del progetto e le iniziative previste.

?? Cosa sapere Tempi Nuovi e Popolari Uniti sostengono la candidatura di Nello Pizza ad Avellino. Il piano propone un polo universitario specializzato e un festival letterario internazionale. Il coordinamento provinciale Tempi Nuovi e Popolari Uniti ha ufficializzato il sostegno alla lista Noi di Centro per la candidatura di Nello Pizza ad Avellino, proponendo un modello di città basato su identità culturale, istruzione specialistica e cura del territorio. La proposta politica non punta a una sem .🔗 Leggi su Ameve.eu

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