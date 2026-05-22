Scontro sull’avanzo di bilancio | Russo sfida Scialdone Se i conti sono davvero in ordine riduca subito l’Irpef

A Vitulazio si apre un acceso scambio tra il consigliere Russo e il sindaco Scialdone in seguito alla comunicazione di un avanzo di circa sei milioni di euro nel bilancio comunale. Russo ha chiesto al primo cittadino di ridurre immediatamente l’Irpef, se i conti sono effettivamente in ordine. La discussione si concentra sulla gestione delle risorse finanziarie del Comune e sulle possibili azioni da intraprendere in relazione all’avanzo di bilancio annunciato dal sindaco.

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