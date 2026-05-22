Scontro sull’avanzo di bilancio | Russo sfida Scialdone Se i conti sono davvero in ordine riduca subito l’Irpef
A Vitulazio si apre un acceso scambio tra il consigliere Russo e il sindaco Scialdone in seguito alla comunicazione di un avanzo di circa sei milioni di euro nel bilancio comunale. Russo ha chiesto al primo cittadino di ridurre immediatamente l’Irpef, se i conti sono effettivamente in ordine. La discussione si concentra sulla gestione delle risorse finanziarie del Comune e sulle possibili azioni da intraprendere in relazione all’avanzo di bilancio annunciato dal sindaco.
Scoppia il confronto politico a Vitulazio dopo l’annuncio del sindaco Scialdone relativo a un avanzo di amministrazione vicino ai sei milioni di euro. Un risultato che l’amministrazione rivendica come segnale di solidità finanziaria, ma che l’opposizione mette in discussione sia nei contenuti sia. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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