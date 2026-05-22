Carburanti taglio prorogato all' 8 giugno | sospeso lo sciopero dell' autotrasporto
Il governo ha deciso di prorogare il taglio delle accise sui carburanti fino all’8 giugno, estendendo di due settimane la misura. Contestualmente, sono stati messi a disposizione 300 milioni di euro sotto forma di crediti d’imposta destinati agli autotrasportatori. Questi ultimi avevano annunciato uno sciopero che si sarebbe svolto dal 25 al 29 maggio, ma ora hanno sospeso le proteste. La decisione arriva dopo le trattative tra le autorità e le associazioni di settore.
Il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti per altre due settimane, fino all' 8 giugno, e concede 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori, che sospendono lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio. Le misure sono contenute in un decreto legge varato dal Consiglio dei ministri in serata, dopo un incontro nel pomeriggio della premier e di numerosi ministri con le organizzazioni dell'autotrasporto. Taglio delle accise prorogato fino all'8 giugno Il taglio delle accise di 20 centesimi al litro sul gasolio e di 5 centesimi sulla benzina, deciso lo scorso 2 maggio e in scadenza oggi, viene prorogato fino all'8 giugno. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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