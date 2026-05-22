Carburanti taglio prorogato all' 8 giugno | sospeso lo sciopero dell' autotrasporto

Il governo ha deciso di prorogare il taglio delle accise sui carburanti fino all’8 giugno, estendendo di due settimane la misura. Contestualmente, sono stati messi a disposizione 300 milioni di euro sotto forma di crediti d’imposta destinati agli autotrasportatori. Questi ultimi avevano annunciato uno sciopero che si sarebbe svolto dal 25 al 29 maggio, ma ora hanno sospeso le proteste. La decisione arriva dopo le trattative tra le autorità e le associazioni di settore.

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