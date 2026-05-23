Autotrasporto Fvg | Positive le misure previste dal governo ma aspettiamo

Gli autotrasportatori del Friuli Venezia Giulia annunciano che manterranno lo sciopero dal 25 al 29 maggio, nonostante le misure del governo siano considerate positive. La loro adesione resta in sospeso, in attesa di ulteriori dettagli. La decisione arriva dopo l’accordo tra le associazioni di categoria e il governo, ma senza revocare l’azione di protesta già annunciata. La richiesta principale riguarda ancora questioni legate alle condizioni del settore.

Gli autotrasportatori del Friuli Venezia Giulia accolgono con cauto ottimismo l'intesa raggiunta tra Unatras e il governo Meloni, ma mantengono il fermo previsto dal 25 al 29 maggio in stato di sospensione, non di revoca. È il messaggio emerso sabato 23 maggio dall'assemblea regionale. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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