Autotrasporto sciopero sospeso Il governo vara pacchetto di misure anti-crisi

Gli autotrasportatori avevano annunciato uno sciopero dal 25 al 29 giugno, in risposta all'aumento dei costi dell'energia causato dal conflitto in Iran. Tuttavia, dopo un incontro con il governo a Palazzo Chigi, hanno deciso di sospendere temporaneamente le proteste. Contestualmente, il governo ha annunciato un pacchetto di misure per affrontare la crisi energetica e sostenere il settore del trasporto. La decisione di fermare le attività resta in vigore fino a nuove comunicazioni.

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