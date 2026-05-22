Autotrasporto sciopero sospeso Il governo vara pacchetto di misure anti-crisi

Da iltempo.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli autotrasportatori avevano annunciato uno sciopero dal 25 al 29 giugno, in risposta all'aumento dei costi dell'energia causato dal conflitto in Iran. Tuttavia, dopo un incontro con il governo a Palazzo Chigi, hanno deciso di sospendere temporaneamente le proteste. Contestualmente, il governo ha annunciato un pacchetto di misure per affrontare la crisi energetica e sostenere il settore del trasporto. La decisione di fermare le attività resta in vigore fino a nuove comunicazioni.

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Gli autotrasportatori, dopo l'incontro con il governo a Palazzo Chigi, hanno deciso di sospendere il fermo delle attività proclamato dal 25 al 29 giugno per protestare contro il caro energia legato alla guerra in Iran. Durante la riunione tra i sindacati riuniti nel coordinamento Unatras e l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni, è stata raggiunta un'intesa con l'impegno ad inserire nel Dl sui carburanti alcune misure ritenute prioritarie per il settore. Tra i provvedimenti attesi: un credito d'imposta, come richiesto dalle associazioni dei Tir, per la misura sono stati già stanziati 100 milioni di euro, verranno integrati con ulteriori 200 milioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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