Autostrade multa per chi occupa la corsia centrale e non quella di destra ecco perché
Chi occupa la corsia centrale delle autostrade a tre corsie senza sorpassare può ricevere una multa. La normativa prevede sanzioni per chi si ferma o si mantiene in questa corsia senza motivo, privilegiando quella di destra per la circolazione normale. La legge mira a garantire un flusso di traffico più fluido e sicuro, evitando che le abitudini errate causino rallentamenti o incidenti. La multa può essere applicata anche in assenza di infrazioni più gravi.
Spesso la velocità di “crociera” viene effettuata sulla corsia centrale: perché si tratta di un’infrazione stradale e quali sono le sanzioni previste La forza di abitudini errate può costare cara. Si, perché viaggiare normalmente, ovvero senza dover sorpassare veicoli, sulla corsia centrale delle autostrade a tre corsie è passibile di multa. E sì, perché chi non conosce a fondo il Codice della strada può incorrere in sanzioni che sembrano improbabili o errate ma perfettamente previste. È il caso dell’articolo 143 del Codice stradale, il cui primo punto è molto chiaro: “i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Autostrada, multa e punti patente tolti se si occupa la corsia centrale o quella di sorpasso
Sullo stesso argomento
The Echo Chamber: ecco chi si occupa dei capelli di Susan Sarandon e Alicia VikanderDell’ultimo capolavoro incompiuto di Bernardo Bertolucci, The Echo Chamber, sappiamo già qualche dettaglio.
Autostrada, occhio a procedere su quella centrale o a sinistra: ecco quando scattano le sanzioniAnche in condizioni di strada libera, è frequente vedere le vetture procedere lungo le corsie per le quali il Codice della Strada pone delle...
Previste sanzioni per chi occupa la corsia centrale o quella di sorpasso senza motivo. Ma i verbali sono molto più pesanti per chi supera il veicolo in torto da destra facebook
Autostrade, multa per chi occupa la corsia centrale e non quella di destra, ecco perchéSpesso la velocità di crociera viene effettuata sulla corsia centrale: perché si tratta di un’infrazione stradale e quali sono le sanzioni previste ... ilgiornale.it
Autostrada, multa e punti patente tolti a chi non viaggia sulla corsia più a destra: ecco cosa dice il Codice della StradaSulle autostrade italiane è una delle abitudini più diffuse: automobilisti che viaggiano stabilmente nella corsia centrale o addirittura in quella di sorpasso, mentre la corsia ... corriereadriatico.it