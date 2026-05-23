Autostrade multa per chi occupa la corsia centrale e non quella di destra ecco perché

Da ilgiornale.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Chi occupa la corsia centrale delle autostrade a tre corsie senza sorpassare può ricevere una multa. La normativa prevede sanzioni per chi si ferma o si mantiene in questa corsia senza motivo, privilegiando quella di destra per la circolazione normale. La legge mira a garantire un flusso di traffico più fluido e sicuro, evitando che le abitudini errate causino rallentamenti o incidenti. La multa può essere applicata anche in assenza di infrazioni più gravi.

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Spesso la velocità di “crociera” viene effettuata sulla corsia centrale: perché si tratta di un’infrazione stradale e quali sono le sanzioni previste La forza di abitudini errate può costare cara. Si, perché viaggiare normalmente, ovvero senza dover sorpassare veicoli, sulla corsia centrale delle autostrade a tre corsie è passibile di multa. E sì, perché chi non conosce a fondo il Codice della strada può incorrere in sanzioni che sembrano improbabili o errate ma perfettamente previste. È il caso dell’articolo 143 del Codice stradale, il cui primo punto è molto chiaro: “i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Autostrada, multa e punti patente tolti se si occupa la corsia centrale o quella di sorpasso

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