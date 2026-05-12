Autostrada occhio a procedere su quella centrale o a sinistra | ecco quando scattano le sanzioni

Guidare in autostrada è una routine quotidiana per molti automobilisti, ma ci sono regole precise da rispettare. Recentemente, sono state chiarite le sanzioni previste per coloro che circolano sulla corsia centrale o di sinistra senza rispettare le norme di sorpasso e posizione. Le autorità hanno specificato i casi in cui si rischia una multa, evidenziando le differenze tra le varie infrazioni e le relative conseguenze amministrative.

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