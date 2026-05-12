Autostrada occhio a procedere su quella centrale o a sinistra | ecco quando scattano le sanzioni
Guidare in autostrada è una routine quotidiana per molti automobilisti, ma ci sono regole precise da rispettare. Recentemente, sono state chiarite le sanzioni previste per coloro che circolano sulla corsia centrale o di sinistra senza rispettare le norme di sorpasso e posizione. Le autorità hanno specificato i casi in cui si rischia una multa, evidenziando le differenze tra le varie infrazioni e le relative conseguenze amministrative.
Anche in condizioni di strada libera, è frequente vedere le vetture procedere lungo le corsie per le quali il Codice della Strada pone delle limitazioni Nello specifico si fa riferimento all’articolo 143, che si occupa della posizione dei mezzi sulla carreggiata stabilendo un criterio diretto e semplice: “I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”. Il principio viene ribadito anche al comma 5 dell’articolo, laddove si fa riferimento alla circolazione su una carreggiata composta da due o più corsie per senso di marcia: a meno che non intervenga una diversa segnalazione, “si deve percorrere la corsia più libera a destra, la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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