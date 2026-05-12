Nel nuovo film di Bernardo Bertolucci, intitolato The Echo Chamber, si conoscono alcune informazioni sulla produzione. Tra i dettagli più recenti, sono state rivelate le persone incaricate della cura dei capelli delle attrici protagoniste, Susan Sarandon e Alicia Vikander. Il progetto, ancora in fase di lavorazione, sta attirando l’attenzione anche per queste scelte di stile e cura estetica delle interpreti.

Dell’ultimo capolavoro incompiuto di Bernardo Bertolucci, The Echo Chamber, sappiamo già qualche dettaglio. E abbiamo già osservato le primissime foto. Si sa che il regista è Andrea Pallaoro (nella foto, sotto) e che gli sceneggiatori, insieme al regista scomparso nel 2018, sono Ilaria Bernardini e Ludovica Rampoldi. Quello che vi possiamo svelare di più, è chi, nel dietro le quinte del film, lavora sui capelli dei protagonisti dell’opera. Su quelli di Luca Marinelli, Susan Sarandon, Alicia Vikander e di qualunque comparsa compaia nella proiezione. Noi, l’abbiamo incontrata a Roma sul set di un altro film. E conosciuta, per la prima volta, sui social.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - The Echo Chamber: ecco chi si occupa dei capelli di Susan Sarandon e Alicia Vikander

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