Nella notte, la stazione di servizio situata lungo l'autostrada A11 a Chiesina Uzzanese è stata chiusa temporaneamente. La chiusura riguarda le ore notturne, con i percorsi alternativi indicati lungo il tratto interessato. La disposizione si applica alle ore in cui la stazione di servizio non sarà operativa, influenzando il flusso di veicoli in transito sulla tratta interessata. La chiusura è stata comunicata ufficialmente tramite gli avvisi di gestione autostradale.

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Autostrada A11: stazione di Chiesina Uzzanese chiusa di notte

Notizie correlate

Autostrada A11: tratto Altopascio-Chiesina Uzzanese chiuso una notteIn alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Altopascio, seguire le indicazioni per la SP6 e rientrare in A11 a Chiesina Uzzanese.

Autostrada A11: tratti Altopascio-Capannori e Montecatini-Chiesina Uzzanese chiusi una notteROMA – Sull’autostrada A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcava, saranno adottati i seguenti...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Autostrada A11: stazione Prato ovest chiusa una notte; Autostrada A11: tratto Pisa nord-Lucca est chiuso una notte; Autostrada A11: Montecatini Terme, stazione chiusa per due notti. Per lavori di ripristino dopo incidente; Autostrada A11: stazione di Chiesina Uzzanese chiusa di notte.

Autostrada A11: stazione di Chiesina Uzzanese chiusa di notteROMA – Sull’autostrada A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 22:00 di giovedì 23 alle 6:00 di venerdì 24 aprile 2026, sarà chiusa la stazione di Chiesina Uzzane ... firenzepost.it

Autostrada A11: Montecatini Terme, stazione chiusa per due notti. Per lavori di ripristino dopo incidenteSulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, nelle due notti di venerdì 17 e sabato 18 aprile, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Mo ... firenzepost.it

Chiuso un tratto dell'autostrada, 11 chilometri di coda. E' successo ieri facebook