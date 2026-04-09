Cdp in 2025 impegnate risorse per 29,5 mld | sostenuti investimenti per 73,6 mld

Nel 2025, il Gruppo Cdp ha destinato circa 29,5 miliardi di euro per vari interventi finanziari. Durante l’anno sono stati sostenuti investimenti complessivi di circa 73,6 miliardi di euro. Questi dati sono stati comunicati ufficialmente dall’ente, che ha specificato le risorse allocate e gli importi coinvolti nelle operazioni di finanziamento effettuate nel corso dell’anno.

(Adnkronos) – Nel 2025, il Gruppo Cdp ha impegnato risorse per circa 29,5 miliardi di euro, pari ad oltre un terzo (36%) dell’obiettivo triennale del piano strategico 2025-2027, confermando il focus su impieghi ad alto impatto per il Paese, con interventi definiti sulla base delle quattro priorità individuate per il triennio: competitività del Paese, coesione. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Cdp, nel 2025 utile netto record di 3,4 mld (+3%): patrimonio netto a 32 mld (+6%) Leggi anche: **Commercio estero: Istat, a dicembre surplus extra-Ue a 8,38 mld, in 2025 56,1 mld** Temi più discussi: CDP chiude il 2025 con un utile netto record a 3,4 miliardi di euro; Simest (Cdp): attivati investimenti per oltre 10 miliardi nel 2025; Cdp, nel 2025 utile netto record di 3,4 miliardi; Simest, nel 2025 impegnate risorse per 8,7 miliardi di euro (+9%): supportate 2.300 imprese, il 90% PMI. Cdp, nel 2025 utile netto record di 3,4 miliardiEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net CDP, nel 2025 nuovo record per l'utile netto a 3,4 miliardi (3%)(Teleborsa) - Nel 2025 - il primo anno dall’avvio del Piano Strategico 2025-2027 - il Gruppo CDP (Cassa Depositi e Prestiti) ha impegnato risorse per 29,5 miliardi di euro, pari ad oltre un terzo dell ... teleborsa.it Vuoi candidarti al nuovo #BandoStudentati previsto nell’ambito del #PNRR e gestito da CDP in collaborazione con il @mur_gov_ Iscriviti al webinar tecnico con i nostri esperti per approfondire le modalità di adesione al Fondo per gli alloggi destinati agli st x.com Rete 7 - Canale 99. . CAPACCIO PAESTUM: SI PUNTA AD UN ACCORDO CON CDP - facebook.com facebook