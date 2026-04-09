Cdp in 2025 impegnate risorse per 29,5 mld | sostenuti investimenti per 73,6 mld

Da webmagazine24.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025, il Gruppo Cdp ha destinato circa 29,5 miliardi di euro per vari interventi finanziari. Durante l’anno sono stati sostenuti investimenti complessivi di circa 73,6 miliardi di euro. Questi dati sono stati comunicati ufficialmente dall’ente, che ha specificato le risorse allocate e gli importi coinvolti nelle operazioni di finanziamento effettuate nel corso dell’anno.

(Adnkronos) – Nel 2025, il Gruppo Cdp ha impegnato risorse per circa 29,5 miliardi di euro, pari ad oltre un terzo (36%) dell’obiettivo triennale del piano strategico 2025-2027, confermando il focus su impieghi ad alto impatto per il Paese, con interventi definiti sulla base delle quattro priorità individuate per il triennio: competitività del Paese, coesione. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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