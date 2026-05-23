Automotive in arrivo 1,3 miliardi | il Mimit sblocca il Dpcm

Il governo ha approvato il Dpcm “Automotive”, che prevede uno stanziamento di 1,343 miliardi di euro destinati alle imprese del settore. La cifra è destinata a finanziare investimenti in produzione, ricerca e sviluppo. La misura mira a sostenere le aziende della filiera automobilistica attraverso risorse dedicate per progetti di innovazione e crescita. La decisione è stata ufficializzata con il via libera al decreto, che ora passa alle fasi operative.

Via libera al Dpcm “Automotive”, che mobilita 1 miliardo e 343 milioni di euro per il sostegno delle imprese della filiera per investimenti produttivi, ricerca, sviluppo e innovazione. A riferirlo è una nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Previsti anche incentivi mirati per la mobilità sostenibile e il rinnovo del parco circolante dei veicoli commerciali. Il ministro Adolfo Urso, d’intesa con il Mef e gli altri ministeri concertanti, Mase e Mit, ha dichiarato: «Una grande spinta alla ricerca e all’innovazione nelle nuove tecnologie della mobilità e quindi agli investimenti produttivi, per affrontare la transizione industriale ed energetica nel momento decisivo in cui le case automobilistiche rivedono i loro piani industriali per rispondere meglio alla sfida del mercato e alla concorrenza asiatica. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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