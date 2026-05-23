Il governo ha messo a disposizione 1,3 miliardi di euro destinati all’industria automobilistica, con un focus sia sul sostegno alle imprese del settore sia su incentivi per i veicoli. La misura prevede fondi per favorire la produzione e l’innovazione, oltre a bonus destinati all’acquisto di automobili. La ripartizione delle risorse mira a rafforzare la filiera e incentivare la domanda di veicoli, con un intervento che coinvolge diversi attori del comparto.

Industria,Via libera al Dpcm automotive (decreto del presidente del Consiglio dei ministri) che destina 1,343 miliardi di euro al sostegno delle imprese della filiera per investimenti produttivi, ricerca, sviluppo e innovazione. Il provvedimento prevede anche incentivi mirati per la mobilità sostenibile e il rinnovo del parco circolante dei veicoli commerciali. "Una grande spinta alla ricerca e all'innovazione nelle nuove tecnologie della mobilità e quindi agli investimenti produttivi, per affrontare la transizione industriale ed energetica nel momento decisivo in cui le case automobilistiche rivedono i loro piani industriali per rispondere meglio alla sfida del mercato e alla concorrenza asiatica", ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Automotive, 1,3 miliardi per industria e incentivi

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Toyota Just Quietly Dropped $1 Billion in America And Nobody Is Talking About It

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