Industria metalmeccanica in frenata nel 2025 | Automotive in caduta l’export rallenta

Secondo l’indagine di Federmeccanica, nel 2025 l’industria metalmeccanica ha registrato una riduzione media della produzione dello 0,9% rispetto all’anno precedente. Il settore Automotive ha subito la perdita più significativa, con un calo dell’11,1%, contribuendo in modo determinante alla diminuzione complessiva. L’export del comparto ha rallentato, riflettendo questa fase di rallentamento.

Le tensioni geopolitiche continuano ad impattare negativamente sull’attività industriale, con riflessi sulla catena di approvvigionamento, sui costi energetici e sulle strategie di export. Dopo un biennio 2023-2024 difficile, nel 2025 la dinamica produttiva altalenante non ha consentito un effettivo recupero rispetto al passato, facendo registrare una contrazione tendenziale media dell’1%, sulla base dei dati grezzi. In particolare nel settore metalmeccanico, la produzione è mediamente diminuita dello 0,9% nel confronto con il 2024, trascinata all’ingiù dal comparto Automotive che ha segnato una caduta del -11,1% - mentre nella media dei 27 Paesi membri la produzione metalmeccanica è rimasta sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente segnando un +0,2% (tra i grandi competitor solo la Germania ha fatto peggio di noi con -1,9%). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

